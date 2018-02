Protesta No Tav a convegno grandi opere

(ANSA) - TORINO, 7 FEB - Proteste, questa mattina a Torino, in durante il convegno sulle grandi opere che si sta tenendo in aula magna della Cavallerizza Reale a cui partecipano Gustavo Zagrebelsky e i vertici di Anas, Ferrovie, Autostrade per l'Italia. Una cinquantina di attivisti del centro sociale Askatasuna, dei collettivi studenteschi e del movimento No Tav sono scesi in strada, in via Verdi. Un noto esponente del centro sociale dello stesso Askatasuna, che ha cercato di forzare il blocco delle forze dell'ordine per entrare nella Cavallerizza, è stato fermato dagli agenti della Digos e portato in Questura per accertamenti.