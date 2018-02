Lavoratori Embraco da Papa Francesco

(ANSA) - TORINO, 7 FEB - Una delegazione di lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri dell'Embraco, azienda del gruppo Whirlpool, ha incontrato in Vaticano Papa Francesco. Sono stati i primi a essere ricevuti prima dell'udienza generale.

Il Papa si è fermato alcuni minuti a parlare con i lavoratori e li ha esortati a continuare nella lotta a difesa dei loro posti di lavoro. "Il papa ci ha detto 'dovete lottare e dovete avere fede anche nella lotta. Prego per voi'", riferiscono i presenti. I lavoratori hanno anche ricordato a Papa Francesco che sua nonna era originaria di Portacomaro nell'Astigiano, ad alcune decine di chilometri di distanza dallo stabilimento di Riva di Chieri.

Domani il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, incontrerà azienda e sindacati in Prefettura a Torino. L'Embraco ha annunciato la chiusura dello stabilimento torinese e 500 licenziamenti.