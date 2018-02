Juventus, Douglas Costa torna in gruppo

(ANSA) - TORINO, 7 FEB - Douglas Costa in gruppo, lavoro personalizzato per Stefano Sturaro. Prime indicazioni per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in vista dell'anticipo di venerdì sera all'Artemio Franchi contro la Fiorentina: l'esterno brasiliano dopo l'infortunio rimediato con l'Atalanta in Coppa Italia, è pronto per il match di Firenze.

Sturaro invece "ha riportato nella seduta di ieri una distorsione al ginocchio e alla caviglia sinistra di non grave entità": per lui lavoro personalizzato. A Firenze Allegri, quindi, oltre di Matuidi, con tutta probabilità dovrà fare a meno anche del centrocampista ligure.