Juve, Mandzukic elogia Allegri

(ANSA) - TORINO, 7 FEB - "Allegri? Uno dei migliori allenatori d'Europa, i risultati parlano chiaro". Poche parole ma sempre incisive per Mario Mandzukic, attaccante croato della Juventus, intervistato a due giorni dalla sfida con la Fiorentina: "Lo dimostra con il suo lavoro, sono felice di poter lavorare con lui - ha spiegato Mandzukic -, è uno che sa ascoltare. La mia posizione in campo? Mi piace, in questo modo posso essere vicino alla rete facendo attenzione alla fase difensiva". Un sacrificio necessario per poter puntare ai tanti obiettivi stagionali della Juventus: "Punteremo anche quest'anno a vincere tutto, anche se sappiamo che sarà difficile arrivare in fondo. Ma noi giochiamo per vincere".