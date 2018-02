Falsi dentisti in studi medici astigiani

(ANSA) - ASTI, 07 FEB - Si spacciavano per affermati odontoiatri ed esercitavano la professione in due noti studi dell'Astigiano. Due finti dentisti sono stati denunciati dalla guardia di finanza di Nizza Monferrato, nel corso di un'indagine coordinata dalla procura di Alessandria.

I due odontotecnici si sostituivano agli odontoiatri con la compiacenza di due medici, uno di Nizza e l'altro di Canelli, che sono stati denunciati. Uno dei due è risultato recidivo, poiché già in passato era già stato condannato per lo stesso reato.

I militari hanno sequestrato alcune attrezzature in uso. Pare infatti che, la salute di alcuni pazienti sia stata messa a rischio. I prezzi che applicavano erano inferiori a quelli di mercato.