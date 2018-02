Città,Parco Salute con concorsi pubblici

(ANSA) - TORINO, 7 FEB - Concorsi pubblici per il Parco della Salute e la riqualificazione dell'ospedale Molinette. La Città di Torino sposa la richiesta presentata in Comune una decina di giorni fa sotto forma di petizione dall'Ordine degli Architetti, e, in una lettera inviata al presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e agli assessori regionali alla Sanità Antonio Saitta e all'Urbanistica Alberto Valmaggia, suggerisce che "vengano privilegiate procedure concorsuali pubbliche". L'amministrazione cittadina "ritiene fondate - scrive il vicesindaco Guido Montanari - le argomentazioni espresse dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino" e ritiene che "lo strumento del concorso offrirebbe un'importante occasione di selezione per un ottenere un progetto di qualità, grazie al coinvolgimento di professionisti operanti sul territorio e non solo.