Bullismo, corteo studenti ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 7 FEB - Quasi 200 studenti hanno partecipato, oggi, ad Alessandria al corteo contro bullismo e cyberbullismo, organizzato in occasione della Giornata nazionale.

Da corso Roma raggiunta piazza della Libertà, sotto la sede del Comune, dove è stato esposto lo striscione '#noidiciamono Mostro, Ciccione, Fai schifo, Brutto, Maiale... E' il bullo a essere debole e non tu, Tu vali sempre, La vita è un dono bellissimo', ideato da Lucrezia Milanese, della sezione aeronautica dell'Itis 'Volta'. Tutti rigorosamente in blu, (colore della Giornata), i ragazzi hanno detto no a bullismo e cyberbullismo. "Basta al bullismo, sì alla dolcezza" una delle 32 frasi stampate sulle speciali bustine di zucchero realizzate per l'occasione, "Con un click si può fare veramente male", ha ricordato il prefetto Romilda Tafuri, assicurando presenza e attenzione costante delle istituzioni contro un fenomeno sempre dilagante.