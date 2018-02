Amianto in Olivetti, via a processo

(ANSA) - TORINO, 7 FEB - E' cominciato a Torino il processo d'appello per l'amianto alla Olivetti. In primo grado, nel 2016, il Tribunale di Ivrea si era pronunciato per 13 condanne, le più alte delle quali (5 anni e due mesi) per i fratelli Carlo e Franco De Benedetti. Quattro le assoluzioni.

I pg Laura Longo, Francesca Traverso e Carlo Maria Pellicano hanno chiesto di acquisire dei documenti trasmessi dai pubblici ministeri di Ivrea nell'ambito dell'inchiesta Olivetti bis: carte reperite nell'archivio Telecom che a giudizio dei magistrati certificano la presenza in azienda di talco contaminato e dimostrano come le problematiche fossero note "anche a livelli apicali".

La difesa ha sollevato il caso del 'Quaderno della Salute' sull'amianto pubblicato dal Ministero nel 2012. Uno degli estensori afferma che un passaggio per accertare le responsabilità degli imprenditori nei vari processi per malattie professionali celebrati in Italia è stato modificato a sua insaputa. "Questione irrilevante", ha replicato la procura generale.