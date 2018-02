Al via campagna su numero unico 112

(ANSA) - TORINO, 7 FEB - Parte domani la campagna di comunicazione dell'Anpas in collaborazione con Gtt sul numero unico per le emergenze 112. Filmati e locandine saranno diffusi su metro, bus, tram e social del Gruppo Torinese Trasporti, i cui mezzi sono usati da oltre 600 mila persone al giorno.

La campagna, che durerà tre mesi, punta a spiegare come la chiamata al 112 rappresenti il primo anello della catena dei soccorsi, che permette di risparmiare tempo prezioso. Il 112 non servirà solo per l'emergenza sanitaria ma per tutte le emergenze. Attiverà infatti, a seconda della necessità, anche carabinieri, polizia e vigili del fuoco.

La campagna fornirà anche nozioni di primo soccorso, dalle manovre di disostruzione delle vie aeree nei bambini a come affrontare un arresto cardiaco. L'Anpas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, in Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con quasi 10 mila volontari.