Turismo riparte, conti record Alpitour

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - Il turismo riparte e, per l'estate, tra le mete più gettonate, ci sono le Maldive e l'Oman, che registrano un incremento dei volumi rispettivamente del 23% e del 30%, ma anche Sri Lanka e Mauritius. In ripresa l'Egitto che torna a registrare "ottimi dati", mentre rallenta Cuba. Sono le prime indicazioni del gruppo Alpitour, che per l astagione estiva lancia il progetto 'Mare in Italy'.

L'esercizio 2017 si è chiuso con risultati record: fatturato di 1,2 miliardi di euro, ebitda di 46 milioni (+25%) e utile netto in crescita a 10,5 milioni. La divisione Tour Operating, business trainante dell'azienda, ha registrato un fatturato di 747 milioni e oltre 62 milioni di ricavi netti in più per le divisioni Alpitour e Francorosso. "Lo scenario è cambiato, il mercato è in crescita e noi puntiamo a cogliere le opportunità", ha detto Pier Ezhaya, direttore Tour Operating.

Anche i primi dati del 2018 confermano l'andamento positivo della divisione Tour Operating con un balzo del 18% dei ricavi netti.