Szczesny,'Buffon continui,ma un anno...'

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - "Buffon? Spero possa continuare, ma un altro anno…". Scherza Wojicech Szczesny sul futuro di Gigi Buffon, "uomo incredibile oltre che un grandissimo portiere". Il polacco è intervenuto nel convegno "innovazione, tecnologia e tocco umano" promosso da Randstad all'Allianz Stadium. "Gigi è un grande amico per tutti - ha aggiunto sul capitano della Juventus -, una persona a cui tutti vogliono bene. Giocare con lui è un'esperienza fantastica. La Var? Qualcosa di nuovo, che sarà fondamentale nel futuro", ha aggiunto Sczesny. "Va migliorata, ma è una novità molto importante, che aiuta calciatori e arbitri - ha poi spiegato il polacco -. Come il Gps, che aiuta tanto per capire se un giocatore è stanco, deve recuperare, se deve lavorare di più".