Preso topo d'appartamento, era il vicino

(ANSA) - ASTI, 6 FEB - Aveva commesso piccoli furti in un appartamento di via Volpini ad Asti, ma mai nessuna effrazione.

Il ladro era il vicino di casa che abitava al piano di sotto e che aveva trovato le chiavi perse dal proprietario dell'appartamento. Un 42enne pregiudicato, G.P., è stato arrestato in flagranza per furto dai carabinieri di Asti. Ad incastrarlo le immagini di una telecamera installata all'ingresso dell'abitazione. Il ladro ora si trova in stato di fermo, dopo aver tentato, alla vista dei militari, la fuga nella soffitta del palazzo.