Pequenas Huellas, dal Perù a Moncalieri

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - Chiude domani a Moncalieri, con il concerto finale nella Collegiata di Santa Maria della Scala, il 15/o Incontro Internazionale di bambine e ragazzi per la Pace, la Fratellanza e il Dialogo, organizzato dall'Associazione Pequenas Huellas Onlus, promossa da Sabina Colonna-Preti.

Pequenas Huellas è un progetto culturale nato a Cuba nel 2004 e sostenuto fin dalla sua nascita da Claudio Abbado e Jose Antonio Abreu.

Per l'occasione sono giunti a Torino e Moncalieri, per una settimana, dall'1 al 7 febbraio, un centinaio di giovani partiti dal Perù (25 Orchestra Filarmonica Infanto-Juvenil del perù) e dall'Argentina (50 Grillitos Sinfonicos), che si sono affiancati al Coro Manincanto, il coro piemontese delle manos blancas in seno a Pequenas Huellas. I ragazzi hanno trovato ospitalità presso famiglie di Torino e Moncalieri, mentre maestri e accompagnatori sono stati ospitati alle Fonderie Limone grazie anche all'assessore alla Cultura di Moncalieri, Laura Pompea, che ha subito sposato il progetto.