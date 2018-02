Palazzo Lascaris mostra foulard olimpici

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - In concomitanza con i Giochi Olimpici invernali al via in Corea del Sud, a Torino saranno esposti 52 foulard olimpici prodotti in occasione delle diverse Olimpiadi, da Garmisch-Partenkirchen 1936 a Vancouver 2010.

La mostra, 'L'elegante olimpiade. Foulard delle montagne', sarà ospitata in due sedi: la biblioteca della Regione Piemonte e il palazzo sede del Consiglio regionale. I foulard esposti rappresentano una selezione dei 230 pezzi a tema montano che appartengono alla collezione del Museo della Montagna di Torino, istituzione deputata a conservare la memoria olimpica dei Giochi invernali torinesi del 2006.

Sono tessuti principalmente di seta (prodotti anche da Hermes), talvolta di cotone, lana o materie sintetiche. Tutti i pezzi sono ricchi di colori, di segni e di elementi simbolici.

Accompagna la mostra un catalogo fotografico.

Le due rassegne saranno visitabili dal 9 al 23 febbraio nella Biblioteca regionale, e dal 9 febbraio al 9 marzo a Palazzo Lascaris.