Mini piantagione marijuana nell'armadio

(ANSA) - IVREA (TORINO), 6 FEB - Due coinquilini 19enni, abitanti in un appartamento ad Ivrea, a seguito di una perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di cinque piantine di cannabis, custodite nelle rispettive camere da letto, dove avevano predisposto, in un armadio e in un box indoor coibentato, lampade e ventole per la coltivazione delle piante. Nel corso della perquisizione i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea hanno rinvenuto e sequestrato anche due grinder con residui di marijuana. I due, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le piante ed il materiale per la coltivazione sono stati sequestrati.