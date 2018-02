Marchisio, in Italia solo alla Juve

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - "In Italia non giocherò mai con una maglia diversa da quella della Juve". Claudio Marchisio esclude di 'tradire' il club nel quale è nato e cresciuto, così resta aperta solo la porta dell'estero per il prosieguo della carriera: "Sono concentrato sul presente - ha spiegato ai microfoni di Sky -, ho ancora due anni e mezzo di contratto con la Juve, ma se dovesse succedere qualcosa, non vestirò nessun'altra maglia in Italia". Domenica il 'Principino' è entrato in campo a freddo per l'infortunio di Matuidi: "è stato difficile, non mi ero neanche scaldato", inventando uno splendido assist per Higuain: "Simile - ricorda - a quello che feci a Carpi per Pogba".