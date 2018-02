Festival Giornalismo Alimentare a Torino

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - La terza edizione del Festival del Giornalismo Alimentare, unica nel suo genere in Italia, in programma a Torino da 22 al 24 febbraio, sarà uno dei primi appuntamenti dell' 'Anno del cibo italiano nel mondo', iniziativa promossa dal Mibact con il Ministero dell'Agricoltura. Progetto che vede Torino, già sede di Terra Madre, Salone del Gusto, Eataly e molto altro, dare il via quest'anno a 4 nuovi festival sul cibo che verranno annunciati a giorni e a una sorta di Food Commission.

Il festival di Giornalismo Alimentare, con 130 incontri con esperti e giornalisti da tutto il mondo, promossa con partner quali Camera di Commercio, Rai Radio 1 e l'Istituto Zooprofilattico, cerca di creare un ponte tra agroalimentare e media. "Per analizzare tutte le declinazioni del tema, tra cui la sicurezza e l'educazione alimentare, il mondo dei blog, le mode e le 'trappole' alimentari, le etichettature, il made in Italy, l'acqua potabile", dice il suo ideatore e direttore Massimilano Borgia.