Dodicenne alla guida, fuga da vigili

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - A soli dodici anni si è messo al volante di una Punto e con un amichetto si è messo a scorrazzare per le strade di Venaria Reale. Gli agenti della polizia municipale l'hanno affiancato in corso Garibaldi e gli hanno intimato l'alt, ma il baby pilota ha schiacciato l'acceleratore ed è scappato verso la zona industriale, facendo lo slalom tra il traffico sino ai confini con il quartiere Gallo Praile. Lì i vigili urbani sono riusciti a fermarlo.

Il passeggero è scappato nei campi, mentre il guidatore, di origine bosniaca, domiciliato con i genitori in via Pietro Cossa, non si è mosso. "Stavo imparando a guidare", si è giustificato con gli agenti. È stato denunciato e la macchina (di proprietà di un italiano, e non risulta rubata) è stata sequestrata.