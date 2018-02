Cocaina, smantellata rete trafficanti

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - I carabinieri della compagnia San Carlo, a Torino, hanno smantellato un'organizzazione criminale senegalese di trafficanti di cocaina. I militari hanno notificato 7 misure di custodia cautelare in carcere per detenzione e spaccio di droga e, nei mesi scorsi, erano già scattati 18 arresti e 23 denunce per detenzione e spaccio di droga, possesso e fabbricazione di documenti falsi, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione. I militari sono riusciti a rintracciare i componenti dell'organizzazione grazie a una telecamera nascosta nel televisore dell'appartamento, in via Vigevano 52, usato come laboratorio per il confezionamento e la vendita dello stupefacente. Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato 160mila euro e numerosi passaporti e documenti falsi o intestati a extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

Il bilancio dell'intero operazione è di 18 arrestati in flagranza di reato, 7 su ordinanza di custodia cautelare, 23 denunciati.