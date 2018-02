Abbattista, "dimostrerò mia innocenza"

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - "Sono qui in tribunale per dimostrare che con l'omicidio non c'entro. A mio figlio Gabriele ho sempre insegnato a comportarsi bene. Se poi lui ha preso una strada sbagliata non posso farci nulla". Lo ha detto Caterina Abbattista, oggi in tribunale a Ivrea, a margine della quinta udienza del processo che la vede imputata per concorso nell'omicidio e nella truffa ai danni della professoressa Gloria Rosboch di Castellamonte. Truffa e omicidio che, materialmente, sono stati commessi dal figlio della donna, Gabriele Defilippi, condannato in primo grado a 30 anni di reclusione. Questa mattina, in aula, sono sfilati alcuni testimoni che hanno raccontato diversi episodi legati al figlio Gabriele.

Prossima udienza il 20 febbraio.