6/o Too Short to Wait dedicato ai corti

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - Parte domani al Movie-Cineporto la sesta edizione di 'Too Short to Wait. Anteprima Spazio Piemonte' la rassegna dedicata ai cortometraggi piemontesi e ad una fruizione collettiva tra spettatori e autori, anteprima del 17/o gLocal Film Festival, dal 7 all'11 marzo al Cinema Massimo.

Quest'anno si sono iscritti a 'Too Short to Wait' 137 cortometraggi, il 25% in più dell'anno scorso, segno di una produzione in continua crescita, di cui 94 iscritti a Spazio Piemonte, sezione competitiva riservata alle opere piemontesi sotto i 30" realizzate nel 2017. 43 hanno risposto alla call di Torino Factory, contest che punta a fare scouting tra i talenti del videomaking under 30 e che fa il suo debutto quest'anno. Molte le anteprime, in tutto 63, tutte opere qui al loro primo approccio con lo spettatore, a fianco dell'autore. Un modo innovativo di fruire di cinema dal 'di dentro'.