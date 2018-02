55.411 visitatori a Reggia per Lindbergh

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - Si è chiusa domenica alla Reggia di Venaria, con 55.411 visitatori, la mostra 'Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion Photography', dopo 112 giorni di apertura, dal 7 ottobre 2017.

Una mostra glamour, molto amata dal pubblico, dedicata ad uno dei più grandi fotografi di fashion su scala mondiale. Una panoramica ideata dal Kunsthal di Rotterdam e organizzata dal Consorzio delle Residenze Sabaude sull'imponente opera di Lindbergh, dal 1978 a oggi, con immagini iconiche, a partire dalle fotografie delle supermodel degli anni '90, all'epoca ancora sconosciute, come Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelisti, Christy Turlington e Tatjana Patitz.