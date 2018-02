Teatro Regio Torino, bando per grafica

(ANSA) - TORINO, 5 FEB - Il Teatro Regio, insieme a Gai (Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani) lancia un'iniziativa unica per un Teatro d'Opera italiano: un Bando per la selezione di un'opera che possa diventare il segno distintivo della nuova immagine della Stagione 2018-2019.

Un progetto che nasce dalla volontà di far dialogare il mondo dell'opera con le arti visive e la grafica, per coniugare tradizione e avanguardia tramite lo sguardo delle nuove generazioni. Un'iniziativa sperimentale che, si legge in una nota, "vuole valorizzare le peculiarità che il Regio rappresenta anche in termini di apertura a nuovi linguaggi artistici e mezzi espressivi, nella convinzione che la circuitazione della ricerca artistica sia uno dei più interessanti fattori di promozione sociale e crescita culturale di un Paese". Il Bando è rivolto ad artisti e creativi italiani e stranieri residenti in Italia, tra i 18 e i 35 anni, che operano nel campo delle arti visive, dell'illustrazione, della grafica e della fotografia.