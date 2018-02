Rinnovo contratto sanità, presidio

(ANSA) - TORINO, 5 FEB - Alcune centinaia di dipendenti del comparto sanità e di dipendenti delle autonomie locali, provenienti da molte province piemontesi, hanno manifestato a Torino, in piazza Castello, davanti alla sede della Regione Piemonte, per chiedere il rinnovo del contratto della categoria scaduto da nove anni. I lavoratori protestano anche per la crescita del lavoro precario, il blocco del turn-over e l'aumento dell'età media del personale. Il presidente della Regione, Sergio Chiamparino e il vicepresidente Aldo Reschigna hanno firmato l'appello dei sindacati per il rinnovo dei contratti degli enti locali della sanità.

La protesta è stata indetta a livello nazionale da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. In Piemonte sono interessati circa 16.000 lavoratori.