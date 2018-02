Neve, allerta gialla in sud Piemonte

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - Allerta 'gialla' nel Piemonte meridionale per le nevicate, cominciate nella notte e destinate a protrarsi, in alcune aree della regione, fino a mercoledì mattina. La "criticità ordinaria" è prevista nella pianura cuneese-torinese e nelle le valli Tanaro, Belbo e Bormida. Nelle pianure tra il Cuneese e l'Astigiano potrebbero accumularsi 20-30 cm di neve fresca. Da questa mattina nevica, debolmente, anche a Torino città.

La quota neve resterà sempre al di sotto dei 500 metri di altitudine, in questi tre giorni: lo prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale.