Artigianato, +10.3% export in 9 mesi '17

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - Crescita a doppia cifra nei primi nove mesi del 2017 (+10,3%) per l'export delle piccole e micro imprese del Piemonte, trainata dall'aumento del 28,9% delle 'Altre Manifatture' come la gioielleria. I dati sono di Confartigianato. Tra le province piemontesi si riscontra una crescita a doppia cifra delle vendite all'estero ad Alessandria (+29,3%, su cui incide il +37% di Gioielleria, bigiotteria, pietre preziose lavorate) e Cuneo (+11,4%, trainato dal +16,5% dell'Alimentare). Segue, con aumenti sopra alla media, Biella (+7,8%). Poi, Asti(+4,9%), Vco (+3,8%), Torino (+3,5%) e infine Novara (-0,6%) "I dati dell'export in Piemonte - sottolinea Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Piemonte - sono molto lusinghieri.

Le nostre imprese sanno conquistare i mercati esteri con l'alta qualità di prodotti made in Italy che nascono in larga parte nell'artigianato e nelle piccole aziende. Per questo occorre valorizzare questa risorsa e offrire ai piccoli imprenditori gli strumenti per fare rete"