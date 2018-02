Valle di Susa, di nuovo incendi dolosi

(ANSA) - TORINO, 4 FEB - Tre incendi sono divampati questa notte nella zona tra Almese e Caselette, in valle di Susa. Il primo, intorno all'1, alle pendici del monte Musinè, con quattro focolai accesi in zone differenti. I vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento sino a questa mattina.

Intorno alle 4, sono divampati altri due roghi: uno all'ecocentro di via Granaglie, ad Almese, l'altro in una cascina in via Avigliana, dove hanno preso fuoco le rotoballe di fieno appoggiate al capannone. L'incendio non ha danneggiato l'edificio.

I roghi sembrano essere dolosi e gli investigatori sospettano che siano opera della stessa persona.