Torna neve, 20-30 cm tra Asti e Cuneo

(ANSA) - TORINO, 4 FEB - Temperature nuovamente sotto lo zero in pianura, -2 nel centro di Torino, e domani torna la neve. Il servizio meteo dio Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede nevicate dalla prossima notte, con i maggiori accumuli tra Astigiano e Cuneese, 20-30 cm.

Il 'maltempo' dovrebbe proseguire fino a mercoledì mattina, con precipitazioni diffuse in tutta la regione. Neve prevista anche sulla bassa collina torinese, qualche fiocco potrebbe cadere anche in centro città. Anche dopo che la perturbazione si sarà allontanata - prevede Smi (Società Meteorologica Italiana) - le temperature dovrebbero restare di qualche grado sotto la media di inizio febbraio.