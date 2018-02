Torino, corso pilota Innovazione Sociale

(ANSA) - TORINO, 4 FEB - Prende il via domani mattina a Torino, presso il Centro Internazionale di Formazione dell'Ilo, agenzia delle Nazioni Unite, l'Advanced Course in Social Innovation and Sustainable Development (Corso avanzato in Innovazione sociale e Sviluppo Sostenibile) ideato e promosso dall'associazione PerMicroLab, onlus fondata a Torino nel 2003 e oggi operativa in tutta Italia, attiva nell'Innovazione Sociale con attività di mentoring, orientamento e formazione.

"La proposta fatta all'Ilo di questo corso avanzato - spiega Corrado Ferretti, presidente di PerMicroLab - è stata ben accolta, domani parte la fase residenziale, organizzata insieme alla Turin School of Development, in partnership con SocialFare e Nesta Italia".

Il corso si rivolge sia ai funzionari governativi dei Paesi in via di sviluppo sia agli imprenditori italiani ed europei già operanti nel settore o interessati ad avviare un'impresa di tipo sociale. Durerà due mesi, coinvolgendo una ventina di partecipanti provenienti da tutti i continenti.