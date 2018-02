Smog, tolto blocco per diesel euro 3 e 4

(ANSA) - TORINO, 4 FEB - Viene nuovamente sospeso, a Torino, il blocco alla circolazione delle auto fino a diesel euro 4, scattato venerdì scorso per il peggioramento dei valori di Pm10.

Domani - informa l'amministrazione comunale - potranno tornare a circolare liberamente tutti i veicoli diesel con classe emissiva superiore a euro 2.

Ieri - spiega la Città - "nell'aria di Torino, secondo i dati validati da Arpa Piemonte, è scesa sotto i valori limite indicati dall'Unione europea (50 mcg/mc) e per oggi e domani le previsioni di Arpa Piemonte indicano una permanenza delle polveri sotto tale soglia; pertanto, come indica il protocollo firmato dalle Regioni del bacino padano, è possibile riportare i blocchi al nastro di partenza".