Maltempo: neve a bassa quota al Nord

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Dalla tarda serata di oggi, nevicate al di sopra dei 200-400 metri sulla Liguria. Dalle prime ore di domani, coinvolto anche il Piemonte e, al di sopra dei 300-500 metri, la Lombardia. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.

Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico sul Bacino Alto del Sangro in Abruzzo e sulle aree centro-meridionali dell'Emilia-Romagna. Permane, inoltre, l'allerta arancione localizzato sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.