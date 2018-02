Juve straripante, 7-0 al Sassuolo

(ANSA) - TORINO, 4 FEB - Juventus straripante, Sassuolo tramortito e sommerso di gol all'Allianz Stadium. I bianconeri spazzano via gli emiliani (7-0) e tornano in testa alla classifica in attesa del posticipo tra Napoli e Benevento. Mai in discussione il risultato finale, frutto di una superiorità schiacciante della squadra Allegri, già con il risultato in tasca al 27' del primo tempo sul punteggio di 3-0, resa ancora più marcata dalla tripletta di Higuain nel secondo tempo.

A dirla tutta gli infortunati sono stati l'unico vero cruccio per i bianconeri, che oltre a Dybala, Cuadrado, Howedes e Douglas Costa, hanno dovuto fare a meno nel riscaldamento di Barzagli, sostituito da Rugani.

Nel corso della partita Allegri ha perso anche Matuidi, uscito al 26' per un problema muscolare, e Rugani, sostituito a metà gara da Benatia.