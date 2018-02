Calcio: Novara esonera Corini

(ANSA) - NOVARA, 4 FEB - La sconfitta casalinga contro l'Ascoli (1-2) è costata la panchina all'allenatore del Novara Eugenio Corini: oggi la società l'ha ufficialmente esonerato.

Già nel dopopartita di ieri, si era intuito che la sesta sconfitta casalinga in 12 partite non sarebbe stata senza conseguenze: la società, per bocca del ds Domenico Teti, aveva anticipato una "pausa di riflessione" di una giornata ma la decisione era scontata. Domani dovrebbe essere annunciato il nuovo allenatore: dovrebbe essere Domenico Di Carlo.