Calciatori con il cappello Borsalino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 4 FEB - Undici giocatori in campo con altrettanti cappelli Borsalino in testa. I calciatori dell'Alessandria prima della partita contro la Robur Siena, hanno sottolineato la vicinanza della società alla storica azienda cittadina dichiarata fallita dal tribunale nel dicembre scorso. "Un modo - ha spiegato l'Alessandria calcio - per segnalare questa situazione difficile a tutta l'Italia".

Il 23 dicembre, nella partita contro il Pontedera, erano stati gli spettatori del 'Moccagatta' a portare allo stadio i cappelli Borsalino, uno dei simboli più noti di Alessandria nel mondo.

Venerdì scorso il presidente Luca Di Masi - che in questi giorni festeggia 5 anni alla guida dei grigi - il mister Michele Marcolini e i giocatori avevano visitato in forma privata lo stabilimento di Spinetta Marengo.