Pirata strada denunciato nel Cuneese

(ANSA) - ALBA (CUNEO), 3 FEB - E' stato denunciato dai carabinieri un torinese di 50 anni che la sera del 29 gennaio, secondo quanto emerso dalle indagini, investì una giovane donna nell'Albese (Cuneo) e non si fermò a prestare i soccorsi. La ragazza, travolta da un furgone sulla statale 929, in località Borbore, è ancora in ospedale ad Alba: non è in pericolo di vita.

La denuncia è scattata per omissione di soccorso, lesioni gravissime e fuga da incidente con danni alle persone. Ad occuparsi del caso sarà la procura di Asti.

Le indagini sono state svolte dai carabinieri di Corneliano d'Alba. Il furgone è stato individuato dopo l'analisi dei filmati di numerose telecamere di esercizi pubblici e privati nel Comune di Vezza, e dopo l'audizione di alcuni testimoni. Sul mezzo, ora sotto sequestro, compaiono ammaccature compatibili con l'urto.