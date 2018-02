Phoenix, Fowler-DeChambeau nuovi leader

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Continua lo show al Phoenix Open in Arizona dove le sorprese, anche nel secondo round, non sono mancate. Sono passati al comando della classifica provvisoria gli statunitensi Rickie Fowler e Bryson DeChambeau (-10 sul totale), tallonati dai connazionali Daniel Berger e Chez Reavie, 3/i con un solo colpo da recuperare. Si è ritirato per infortunio al polso sinistro invece il giapponese Hideki Matsuyama, campione in carica. Jordan Spieth, l'uomo dei record (a 24 anni ha già vinto 3 Major in carriera) dopo una buona rimonta sbaglia l'ultimo putt che gli costa una sorprendente eliminazione. Ancora in corsa, invece, Francesco Molinari. Unico azzurro in gara, ha guadagnato 9 posizioni passando dalla 46/a alla 37/a piazza. Quattro birdie e due bogey per il torinese, che ha fatto registrare un parziale di 69 (-2) su un totale di 139 (70 69, -3). Non ha perso le speranze per la vittoria finale lo spagnolo Jon Rahm (-7 sul totale). Attualmente al secondo posto del world ranking, l'iberico è 8/o.