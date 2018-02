Lascia borsa in strada, denunciato

(ANSA) - ALESSANDRIA, 3 FEB - Allarme bomba ad Alessandria per una borsa lasciata incustodita sotto i portici di piazza Marconi. Numerosi passanti hanno chiamato la polizia municipale, che sono intervenuti insieme ai carabinieri. La zona è stata transennata. Il proprietario, uno straniero, sarà denunciato per procurato allarme.

"Alcuni fra i presenti - informano dal Comando dei vigili della vicina via Lanza - pensavano di sapere di chi fosse la borsa e ci hanno fornito il numero di telefono. L'uomo, uno straniero regolare, residente in città, ha raccontato di averla dimenticata ieri".

Ad Alessandria è il secondo episodio in poche settimane. Il 21 gennaio, fuori dalla stazione ferroviaria, qualcuno aveva dimenticato un grosso borsone vicino alla cabina per le fototessere: in quel caso erano intervenuti anche gli artificieri dei carabinieri di Torino.