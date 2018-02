Baby gang, due denunciati a Torino

(ANSA) - TORINO, 3 FEB - Sono stati individuati e denunciati dalla polizia due dei presunti componenti della baby gang che lo scorso 13 gennaio, nel centro storico di Torino, aggredì e rapinò un gruppo di ragazzini. Sono ventenne e un diciassettenne, entrambi di origini marocchine.

L'aggressione si verificò in piazzale Valdo Fusi. La banda era composta da una dozzina di persone che si impadronirono di diversi oggetti, fra cui uno zaino firmato raffigurante uno squalo e alcune casse acustiche bluetooth portatili.

La testimonianza delle vittime, che hanno parlato di un maggiorenne come 'il capo del gruppo dei violenti', ha agevolato le indagini degli agenti del Commissariato Centro. Nel corso delle perquisizioni sono stati recuperati lo zaino e una delle casse. Rapina aggravata in concorso è il reato di cui risponderanno i due denunciati.