Allegri,con Sassuolo è partita a rischio

(ANSA) - TORINO, 3 FEB - "Quella di domani all'Allianz Stadium con il Sassuolo è per la Juventus "una partita a rischio: domani dobbiamo prendere i tre punti. L'importante - dice l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri - è prendere la partita nel verso giusto. Veniamo da una bella gara a Bergamo e dobbiamo rituffarci immediatamente dentro dal punto di vista mentale. Il rischio è di un calo, ma non ci deve essere, siamo nella seconda parte del campionato e non possiamo permetterci di perdere punti, lo scudetto si deciderà in volata e dobbiamo stare attaccati al Napoli. Quanto al campionato "lo vince la squadra migliore", dice Allegri. "Chi sarà in testa il 20 maggio - ha spiegato - avrà meritato. Il campionato non è la Champions, in cui si devono incastrare combinazioni, farsi trovare pronti quando giochi. Se con il Tottenham abbiamo 6 giocatori influenzati è un problema, giochiamo lo stesso ma è un problema.

Nel campionato è diverso, le partite sono 38, serve continuità".