Tino Sehgal con scenografia a Ogr Torino

(ANSA) - TORINO, 2 FEB - Le Ogr ospitano da oggi al 17 marzo, l'ultimo lavoro dell'artista berlinese Tino Sehgal, già Leone d'Oro alla Biennale di Venezia 2013, una performance (anche se il termine non è amato dall'autore che vi preferisce 'azione vivente', o 'situazione nello spazio') che coinvolge 50 persone in continuo movimento e in continua interazione con il pubblico.

I 50 protagonisti, di cui solo 6 facenti parte del team di Sehgal, sono stati selezionati tra torinesi e altri italiani che hanno chiesto di parteciparci. Dal mattino alla sera, fino al 17 marzo, questi 50 'non attori' si muovono e cantano nell'immenso spazio dell'ex Binario 1 delle Officine Nord dell'edificio. Il pubblico può interagire con loro, facendo le stesse cose o fermandosi tra di loro. Spesso i performers si mettono a cantare o a raccontare storie della propria vita allo spettatore. In un clima totalmente immersivo. Si tratta di un lavoro sulla comunicazione interpersonale giù presentato altrove ma totalmente rivisto per le Ogr.