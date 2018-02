Regione,sì a variante scavo da Chiomonte

(ANSA) - TORINO, 2 FEB - Via libera dalla Regione Piemonte alla variante nella cantierizzazione della nuova Torino-Lione, a partire dallo scavo della discenderia già realizzata a Chiomonte. La Giunta ha approvato, su proposta degli assessori ai Trasporti e all'Ambiente, la delibera con cui esprime ai Ministeri dell'Ambiente e alle Infrastrutture il proprio positivo parere sulla compatibilità ambientale e sull'intesa per la localizzazione della variante.

La variante è stata richiesta da Telt, la società incaricata di realizzare l'infrastruttura, nel luglio scorso per conformarsi ad una delle numerose prescrizioni con cui il Cipe approvò nel 2015 il progetto definitivo della tratta italiana della parte internazionale. Il parere verrà ora trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui compete l'espressione finale per l'approvazione della variante. La Regione Piemonte, presente nella Conferenza di servizi nazionale, chiederà al Ministero di far proprie tutte le prescrizioni e le richieste inserite nella delibera.