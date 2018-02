Prezzi, a gennaio a Torino +0.2%

(ANSA) - TORINO, 2 FEB - L'indice generale dei prezzi al consumo nel mese di gennaio a Torino ha fatto registrare +0,2% rispetto al mese precedente. E' quanto risulta dalla rilevazione effettuata dal Servizio Statistica della Città. Il tasso tendenziale di crescita rispetto in un anno à stato pari allo 0,9%.

Nel gennaio 2018 in aumento i prezzi: prodotti alimentari, bevande analcoliche e alcoliche e tabacchi (+1,1%); abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+1,7%); servizi sanitari e spese per la salute (+0,5%); mobili e articoli e servizi per la casa (+0,1%); Comunicazioni (+0,2%); ricreazione, spettacoli e cultura (+0,3%); altri beni e servizi (+1,6%).

In calo i prezzi: dei trasporti (-1.4%); abbigliamento e calzature (-1,0%) e servizi ricettivi e di ristorazione (-0.8%).

Stabili spese per l'Istruzione (0,0%).