Ogr inaugura bookshop Transnatural shop

(ANSA) - TORINO, 2 FEB - Ha aperto oggi alle Ogr il nuovo bookshop, appositamente pensato dal designer catalano Marti Guixè, noto in Europa e non solo per i suoi interni museali e di negozi molti particolari, informali e creati per accogliere nel modo più immersivo il pubblico.

Un nuovo spazio che non ha nulla del bookshop tradizionale, nel quale sono protagonisti i materiali e i colori scelti, come la pietra massiccia, le luci colorate, le panche ruvide e rotonde che esigono una seduta particolare. "Il mio lavoro è sulla materia e sulle persone - spiega il designer - cercando di farle parlare e convivere nel più piacevole e leggero dei modi".

Il progetto per le Ogr è stato chiamato Transnatural shop e offre ospitalità, nella Corte Est dell'edificio, sia a chi vuole comprare gli oggetti esposti, libri, pezzi d'arte, quadri, opere di design, sia a chi è in visita alle Ogr. Il progetto, al quale collabora l'editore e gallerista Marzia Corraini, prevede cambiamenti di allestimento e nuove idee nel tempo.