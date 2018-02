Inaugurata nuova Casa Salute a Vigone

(ANSA) - TORINO, 2 FEB - Da oggi è aperta a Vigone (Torino) la nuova Casa della Salute. La nuova struttura a disposizione dei circa 15.000 assistiti in 6 Comuni dell'Asl TO3 è stata inaugurata alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta.

Rappresenta l'evoluzione del servizio già funzionante offerto da un Gruppo di sei medici di famiglia e un pediatra denominato Mediter. Un nuovo modello di assistenza territoriale portatore di diverse novità tra cui l'attivazione di maggiori servizi integrati fra loro, il riferimento a tutta la popolazione del territorio e non solo agli assistiti di ogni singolo medico, nuovi percorsi assistenziali di presa in carico in particolare nei confronti delle persone con malattie croniche, la sperimentazione di letti di osservazione breve intermedia fra il domicilio ed ospedale, un'attenzione verso la prevenzione e la promozione della salute, un'accessibilità prolungata nel tempo e nell'orario.