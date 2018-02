Furti in supermarket,ladro era direttore

(ANSA) - TORINO, 2 FEB - Dal magazzino del supermercato spariva la merce, ma a rubarla erano il responsabile del punto vendita e un commerciante suo complice. Sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Venaria per furto, ricettazione, detenzione di droga e di armi. I due uomini, di 22 e 23 anni, sono stati sorpresi dai militari mentre, dopo l'orario di chiusura del negozio, arraffavano alimenti dal magazzino per un valore di circa 1600 euro.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno anche trovato 14 artifici pirotecnici e una batteria di fuochi senza le prescritte autorizzazioni, 475 grammi di marijuana, un chilo di hashish, due pistole semiautomatiche detenute illegalmente, due caricatori, un silenziatore, una cartuccia calibro 22 e 18.875 euro in contanti.

Sono stati sequestrati anche vari generi alimentari del valore di circa mille euro e numerose bottiglie di champagne, del valore di oltre cinquemila euro.