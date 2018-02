Borsalino, alla Tosca con il cappello

(ANSA) - ALESSANDRIA, 2 FEB - Anche l'opera scende in campo a sostegno della 'Borsalino', dopo la dichiarazione di fallimento del Tribunale lo scorso dicembre. Il gruppo artistico 'Ostinata Passione' - che aveva già partecipato alla manifestazione cittadina davanti alla storica boutique di corso Roma il 23 dicembre - porterà in scena, sabato 24 marzo dalle 21 nel teatro 'San Baudolino', 'Tosca for Borsalino'. L'invito agli spettatori, ovviamente, è quello di assistere alla rappresentazione del celebre capolavoro di Giacomo Puccini indossando un cappello Borsalino.

L'appuntamento è organizzato in collaborazione con il 'Comitato per la difesa della Borsalino in Alessandria' presieduto da Fabrizio Priano e #siamoborsalino, il gruppo creato da alcuni dipendenti dello storico stabilimento alle porte della città che, sulla pagina Facebook, ha già raccolto più di 3.500 iscritti.