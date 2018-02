A Torino torna il blocco fino gli euro 4

(ANSA) - TORINO, 2 FEB - Torna da domani a Torino, dalle 8 alle 19, tutti i giorni, festivi compresi, il blocco alla circolazione delle auto private diesel con classe emissiva fino a euro 4 compreso.

Anche per i mezzi commerciali diesel il blocco è confermato fino alla classe euro4, ma con orario 8,30-14 e 16-19 dal lunedì al venerdì, 8.30-15 e 17-19 il sabato e nei giorni festivi.

Il ritorno alla normalità - fa sapere il Comune - sarà possibile solo con il rientro del valore delle micropolveri presenti nell'aria al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metro cubo, tetto previsto dalle norme europee.

Il provvedimento, si legge in una nota "si è reso necessario a causa del perdurare dell'elevata presenza di polveri sottili (oltre i quattro giorni consecutivi)". Esenzioni per particolari categorie di persone e di veicoli e territorio interessato sono indicate sul sito del Comune di Torino. Possono circolare i mezzi che trasportano almeno tre persone (car pooling).