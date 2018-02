Pirata strada investe e trascina donna, morta a Torino

Una donna - Giuliana Minuto, 68 anni - investita e trascinata per centinaia di metri da un'auto in un corso centrale di Torino, è morta nella tarda mattinata dopo il ricovero in ospedale. A quanto risulta l'investitore sarebbe fuggito ed è cercato dalla Polizia Municipale. La tragedia è avvenuta in corso Moncalieri, lungo il fiume Po. Un tratto del corso è stato chiuso al traffico.



"Ai famigliari - si legge in una nota del Comando dei vigili urbani - le più profonde e sentite condoglianze da parte del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino che si sta adoperando per ricostruire quanto tristemente accaduto".



La polizia municipale sta visionando i filmati delle telecamere per ricostruire l'incidente.