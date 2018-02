Inquinamento visivo, c'è nuova legge

(ANSA) - TORINO, 1 FEB - Il Piemonte vara nuove norme contro l'inquinamento luminoso. Il via libera del Consiglio regionale oggi, con l'approvazione a larga maggioranza (astenuto Mns) di un pacchetto che prevede per i Comuni con più di 30 mila abitanti l'obbligo (mentre la norma è facoltativa per gli altri) di dotarsi di piani per migliorare l'efficienza dell'illuminazione e ridurre l'inquinamento visivo.

"Il testo, che modifica una legge del 2000 - ha spiegato il primo firmatario Nino Boeti (Pd), vicepresidente del Consiglio regionale - pone particolare attenzione agli equilibri ecologici di fauna e flora e alla tutela del paesaggio notturno".

"Non è una legge che aggiunge burocrazia - ha chiarito rispondendo alle critiche di Mns e Forza Italia - non è retroattiva e non si applica all'esistente. Le città non saranno più buie, ma avranno un'illuminazione migliore".

Saranno vietati i fasci di luce fissi e roteanti, e altri tipi di luci che puntano verso l'alto.