Ufficio elettorale ammette Avetta

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - E' stata ammessa la candidatura di Alberto Avetta (Pd), sospesa ieri dall'ufficio elettorale regionale per il Piemonte per la "mancata specificazione per esteso della carica del pubblico ufficiale autenticatore".

Nell'adunanza di oggi l'Ufficio elettorale ha ritenuto che "l'omessa indicazione" del nome dell'autenticatore, Domenico Carretta, consigliere comunale di Torino, "sia soltanto conseguenza di mera dimenticanza e non tale da impedire all'ufficio di risalire con certezza al soggetto che ha provveduto alla relativa autenticazione, che, quindi, deve ritenersi valida".

E' quindi ammessa la candidatura di Avetta nel collegio uninominale del Senato Piemonte 1 nella lista del Partito Democratico.